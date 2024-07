Programa Cidade Alerta destaca caso de suspeito de "stalkear" gêmeas

Ric |Do R7

O Cidade Alerta desta segunda-feira (15) mostra o caso do homem suspeito de "stalkear" irmãs gêmeas. Nesta terça-feira (16), a Polícia...

Cidade Alerta mostra caso do suspeito de “stalkerar” gêmeas que está foragido

O Cidade Alerta desta segunda-feira (15) mostra o caso do homem suspeito de “stalkear” irmãs gêmeas. Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a identidade do suspeito. Robison Leonardo Faria, de 39 anos, descumpriu a medida protetiva e agora está sendo procurado pela PCPR.

