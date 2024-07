Ric |Do R7

Programa Cidade Alerta traz detalhes sobre confronto com PMs no Boqueirão O Cidade Alerta desta quinta-feira (11) vai falar sobre a morte de dois homens após um confronto com policiais militares, no final...

‌



A+

A-

Homens morrem em confronto com PMs no Boqueirão, veja no Cidade Alerta

O Cidade Alerta desta quinta-feira (11) vai falar sobre a morte de dois homens após um confronto com policiais militares, no final da manhã desta quinta-feira (11), no bairro Boqueirão, em Curitiba. A dupla estava em um local conhecido pela distribuição de drogas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homens morrem em confronto com PMs no Boqueirão, veja no Cidade Alerta

• Secretaria de segurança fala sobre sumiço de adolescente após mais de duas semanas de silêncio

• Polícia prende suspeito de matar idoso para roubar R$ 800 no Paraná