Progressistas lançam Costenaro como candidato a prefeito em Toledo O Partido Progressistas (PP) confirmou, em convenção partidária realizada no último sábado (20), a candidatura de Mario Costenaro... Ric|Do R7 22/07/2024 - 11h23 (Atualizado em 22/07/2024 - 11h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Progressistas confirma Costenaro como candidato a prefeito em Toledo

O Partido Progressistas (PP) confirmou, em convenção partidária realizada no último sábado (20), a candidatura de Mario Costenaro na disputa pela Prefeitura de Toledo, no oeste do Paraná. O candidato a vice-prefeito é Lúcio de Marchi, que foi prefeito do município entre 2017 e 2020.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Progressistas confirma Costenaro como candidato a prefeito em Toledo

• Polícia encontra corpo com mãos e pés amarrados em Toledo, no oeste do PR

• Usuários reclamam da falta de segurança no transporte coletivo de Curitiba e RMC