Progressistas oficializa Silvio Barros como candidato à prefeitura de Maringá Silvio Barros (PP) foi oficializado como candidato a prefeito de Maringá, no noroeste do Paraná, durante a convenção que reuniu... Ric|Do R7 23/07/2024 - 11h24 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h24 )



Progressistas oficializa Silvio Barros como candidato à prefeitura de Maringá

Silvio Barros (PP) foi oficializado como candidato a prefeito de Maringá, no noroeste do Paraná, durante a convenção que reuniu cinco partidos da coligação "Maringá Merece Mais": Partido Progressistas, Partido Liberal, Podemos, Republicanos e Partido Renovação Democrática (PRD25), na noite de segunda-feira (22). A cerimônia foi realizada no Paraná Expo, Jardim Industrial, em Maringá. Na mesma ocasião foi confirmado o nome da candidata a vice-prefeita Márcia Jacovós, do PL.

