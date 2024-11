Projeto da nova pista do aeroporto Afonso Pena avança; confira no Jornal da Manhã Projeto da nova pista do aeroporto Afonso Pena avança; confira no Jornal da Manhã Ric|Do R7 27/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 08h48 ) twitter

Projeto para nova pista do aeroporto Afonso Pena avança (Foto: AMEP)

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan FM, desta quarta-feira (27) mostra que o projeto da nova pista do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, ganhou um novo capítulo. Após encontro da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) com representantes da câmara técnica do sistema viário metropolitano, foi realizada uma alteração na diretriz que permite a implantação da terceira pista.

