Ric |Do R7

Projeto de lei em defesa do consumidor: votação em plenário O projeto de lei de Consolidação das Leis do Consumidor do Paraná pode ser votado a qualquer momento no Paraná.Leia a matéria completa...

‌



A+

A-

Projeto de lei referente à defesa do consumidor vai à votação em plenário

O projeto de lei de Consolidação das Leis do Consumidor do Paraná pode ser votado a qualquer momento no Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Projeto de lei referente à defesa do consumidor vai à votação em plenário

• Substituição de equipamentos pode afetar abastecimento de água na RMC

• Dupla é presa com carro recheado de maconha em Curitiba; veja o Cidade Alerta