Projeto de lei propõe isenção de taxa de retestes médicos do Detran; entenda

Não há previsão de quando a isenção será aplicada

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em sessão extraordinária nesta quarta-feira (04) o projeto de lei 731/2024, do Poder Executivo, que propõe isenção de taxa de retestes médicos do Departamento de Trânsito (Detran) no Paraná. Além disso, o projeto também propõe reajustes nas taxas de testes e exames.

