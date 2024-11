Projeto de lei que torna a Gengibirra patrimônio do Paraná é aprovado na Alep Projeto de lei que torna a Gengibirra patrimônio do Paraná é aprovado na Alep Ric|Do R7 28/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 28/11/2024 - 16h09 ) twitter

Gengibirra Patrimônio do Paraná

O projeto de lei que declara a Gengibirra como Patrimônio de Natureza Cultural Imaterial do Estado do Paraná foi aprovado nesta terça-feira (26) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

