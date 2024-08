Promessas de Tercilio Turini para Londrina: investimento e desenvolvimento O candidato à Prefeitura de Londrina Tercilio Turini (MDB) afirmou que, caso eleito, irá fazer grandes investimentos... Ric|Do R7 29/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h51 ) ‌



Tercilio Turini promete atrair empresas e promover obras em Londrina

O candidato à Prefeitura de Londrina Tercilio Turini (MDB) afirmou que, caso eleito, irá fazer grandes investimentos em infraestrutura. Com a conclusão do Contorno Leste e a expansão do Contorno Norte, a expectativa, segundo ele, é atrair centenas de novas empresas para a região, gerando emprego e renda para a população.

