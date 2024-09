Proposta inovadora de Jurandir de Moura para impulsionar o turismo em Foz O candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Jurandir de Moura Latinha, do partido Rede Sustentabilidade (REDE), participou das sabatinas... Ric|Do R7 09/09/2024 - 11h12 (Atualizado em 09/09/2024 - 11h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jurandir de Moura (REDE) cita transporte gratuito para aumentar turismo em Foz

O candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Jurandir de Moura Latinha, do partido Rede Sustentabilidade (REDE), participou das sabatinas do Grupo Ric, na Jovem Pan News, nesta segunda-feira (9).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Voo 2283: Força Aérea Brasileira divulga simulação de como pode ter sido a queda do avião

• Jurandir de Moura (REDE) cita transporte gratuito para aumentar turismo em Foz

• Cinco desfalques, dúvida no gol: Athletico faz ajustes para pegar o Vasco