Proposta polêmica visa impedir gênero neutro no Hino Nacional Nesta quarta-feira (28), o deputado estadual Denian Couto (Podemos) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição... Ric|Do R7 28/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 20h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

PEC para barrar gênero neutro no Hino Nacional é apresentada na Alep

Nesta quarta-feira (28), o deputado estadual Denian Couto (Podemos) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Paraná para barrar o uso de gênero neutro no Hino Nacional. A princípio, a proposta também se aplicaria para o hino do estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• PEC para barrar gênero neutro no Hino Nacional é apresentada na Alep

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 28/08/2024

• Faca que suspeito usou para matar jovem grávida quebrou em 3 partes