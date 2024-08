Prorrogação da Vacinação nas Escolas do Paraná: Última Chance! Nesta quarta-feira (14), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que a campanha de vacinação nas escolas... Ric|Do R7 15/08/2024 - 06h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 06h56 ) ‌



Campanha de vacinação em escolas do Paraná vai até o final do mês de agosto

Nesta quarta-feira (14), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que a campanha de vacinação nas escolas do Paraná foi prorrogada até dia 31 de agosto. A princípio, a ação busca ampliar a imunização entre crianças e adolescentes nas 3.276 instituições de ensino estaduais e municipais em todas as cidades do estado.

