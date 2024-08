Protesto dos Caminhoneiros Interrompe Travessia em Guaratuba O ferry boat em Guaratuba, no litoral do Paraná, está bloqueado nesta segunda-feira (12), em razão da manifestação... Ric|Do R7 12/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h56 ) ‌



Caminhoneiros fecham travessia do ferry boat em Guaratuba

O ferry boat em Guaratuba, no litoral do Paraná, está bloqueado nesta segunda-feira (12), em razão da manifestação de caminhoneiros contra a regulamentação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

