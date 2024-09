Qualidade do ar e clima em foco no Boa da Pan O Boa da Pan desta quinta-feira (12) recebe o coordenador do Simepar, Marco Antonio Rodrigues Jusevicius, a partir das 17h. O post... Ric|Do R7 12/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h41 ) ‌



Previsão do tempo e qualidade do ar é destaque no Boa da Pan

O Boa da Pan desta quinta-feira (12) recebe o coordenador do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Marco Antonio Rodrigues Jusevicius, para falar sobre a qualidade do ar e a fumaça das queimadas que está cobrindo o céu no Paraná.

