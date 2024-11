Quarta-feira de instabilidade e chuvas no Paraná O Paraná deve ter uma quarta-feira (23) marcada pela instabilidade, com chuva em quase todas as regiões, conforme previsão do […] O... Ric|Do R7 23/10/2024 - 07h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 07h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pancadas de chuva e trovoadas: Simepar prevê quarta (23) com tempo fechado no PR

O Paraná deve ter uma quarta-feira (23) marcada pela instabilidade, com chuva em quase todas as regiões, conforme previsão do Simepar. As cidades da metade sul podem ter tempestade e trovoadas já no período da manhã. Enquanto nos municípios mais ao norte, a manhã deve ter sol, mas o tempo vira no período da tarde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Queda de avião da FAB: saiba qual é o estado de saúde do piloto

• Pancadas de chuva e trovoadas: Simepar prevê quarta (23) com tempo fechado no PR

• RIC Notícias Manhã mostra depoimento de motorista envolvido em acidente na BR-376



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.