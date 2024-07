Quase 100 mil eleitores com deficiência no Paraná: TRE se prepara para inclusão Neste ano, quase 100 mil pessoas com deficiência deverão comparecer às eleições, no Paraná, um aumento de... Ric|Do R7 31/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h53 ) ‌



Eleitores com deficiência chegam a quase 100 mil no PR; TRE prepara atendimento

Neste ano, quase 100 mil pessoas com deficiência deverão comparecer às eleições, no Paraná, um aumento de aproximadamente 12%, comparado com 2022. É o maior número registrado nos últimos anos.

