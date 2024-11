Quase 300 celulares são encontrados em fundo falso de carro no PR Quase 300 celulares são encontrados em fundo falso de carro no PR Ric|Do R7 20/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 16h29 ) twitter

Celulares apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 280 celulares do tipo iPhone que estavam escondidos em um fundo falso no porta-malas de um veículo Toyota/Corolla nesta quarta-feira (20), em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

