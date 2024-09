Quatro suspeitos detidos por assassinato em trailer de Ponta Grossa A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro suspeitos de participação no homicídio de Andreia Cristina Madureira Martins, ocorrido... Ric|Do R7 02/09/2024 - 11h20 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h20 ) ‌



Polícia prende quatro suspeitos por morte de jovem em trailer em Ponta Grossa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro suspeitos de participação no homicídio de Andreia Cristina Madureira Martins, ocorrido no dia 10 de agosto, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com as investigações, essas pessoas teriam se unido para cometer o crime, em um trailer de lanches onde a vítima trabalhava. A PCPR agora investiga a possível relação do grupo criminoso com a morte de Fernanda Franco dos Santos, prima da Andreia, assassinada no sábado (31).

