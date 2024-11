Queda nas denúncias de propaganda eleitoral no Paraná A cinco dias do segundo turno das Eleições 2024, o Paraná registrou 15% de queda nas denúncias de propaganda eleitoral […] O post Paraná... Ric|Do R7 22/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paraná registra 15% menos denúncias de propaganda irregular no segundo turno

A cinco dias do segundo turno das Eleições 2024, o Paraná registrou 15% de queda nas denúncias de propaganda eleitoral irregular no aplicativo Pardal 2024, na comparação com o primeiro turno.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Paraná registra 15% menos denúncias de propaganda irregular no segundo turno

• Acidente na BR-376: depoimento de caminhoneiro é destaque do RIC Notícias Noite

• Sobrecarga no ambiente de trabalho, entenda a atuação do MEI



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.