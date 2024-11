Queijo paranaense está entre os melhores do mundo; conheça Queijo paranaense está entre os melhores do mundo; conheça Ric|Do R7 19/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 20h29 ) twitter

Queijo Passionata

O queijo fino “Passionata”, produzido no Biopark, em Toledo, no Oeste do Paraná, foi coroado como o melhor da América Latina e está entre os melhores do mundo pelo concurso World Cheese Awards, realizado em Portugal, na última sexta-feira (15). 9º colocado no ranking mundial, o Passionata mistura o maracujá durante o processo de maturação do queijo, trazendo elementos da fruta na apresentação e no aroma.

