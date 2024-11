Quem devem ser os primeiros secretários de Eduardo Pimentel? Quem devem ser os primeiros secretários de Eduardo Pimentel? Ric|Do R7 25/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eduardo Pimentel

As eleições municipais de 2024 em Curitiba foram marcadas como uma das mais acirradas dos últimos tempos. No entanto, engana-se quem pensa que os desafios políticos se encerraram com a votação no segundo turno. A batalha pela ocupação de espaços na administração municipal e a composição do secretariado ainda estão em pleno andamento, e o prefeito eleito, Eduardo Pimentel, tem conduzido esse processo com extrema discrição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para saber mais sobre as expectativas do novo secretariado de Eduardo Pimentel!

Leia Mais em Ric:

Incêndio: Cadeirante, cansado de ladrões, coloca 5 trancas na porta e não escapa das chamas

Criança de 8 anos morre em acidente entre carro e ônibus

Tentativa de homicídio: Jovem é atropelado por carro após quase ser atingido por moto