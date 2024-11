Quem é João Garré, vereador eleito morto a tiros no Paraná Quem é João Garré, vereador eleito morto a tiros no Paraná Ric|Do R7 09/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 14h09 ) twitter

João Garré, vereador eleito morto a tiros no Paraná

João Domiciano Neto, conhecido como João Garré, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (9), no Norte Pioneiro do Paraná. Ele foi eleito como vereador nas últimas eleições no município de Salto do Itararé. Ele deixou esposa e filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acontecimento.

