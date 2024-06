Rafael Greca ironiza críticas ao novo trecho do binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha O prefeito Rafael Greca rebateu ironicamente as críticas ao novo trecho do binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha. Para ele,...

Alto contraste

A+

A-

Greca ironiza críticas a binário: “Querem pegar o filho no meio da rua”

O prefeito Rafael Greca rebateu ironicamente as críticas ao novo trecho do binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha. Para ele, as reclamações partem somente da "turma do colégio" que fica na região. O prefeito afirmou ainda que não existe mais congestionamento no local, apesar dos registros de moradores e da RICtv mostrando o trânsito quase parado em alguns pontos do binário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Greca ironiza críticas a binário: “Querem pegar o filho no meio da rua”

• Adolescente perde controle de moto e morre após colisão com guard rail na BR-376

• Acidente no Contorno Leste causa congestionamento quilométrico



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.