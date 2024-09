Rafael Ilha: a vida após A Fazenda 10 Não foram somente as polêmicas dentro de A Fazenda que deixaram Rafael Ilha nos holofotes mesmo após ter vencido o […] O post Por onde... Ric|Do R7 04/09/2024 - 06h21 (Atualizado em 04/09/2024 - 06h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Por onde anda Rafael Ilha, campeão de A Fazenda 10

Não foram somente as polêmicas dentro de A Fazenda que deixaram Rafael Ilha nos holofotes mesmo após ter vencido o reality show da RECORD TV. Do lado de fora, nos últimos anos, o ex-integrante do grupo Polegar é recordado por diversas brigas judiciais e por sua personalidade forte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Por onde anda Rafael Ilha, campeão de A Fazenda 10

• Seleção Brasileira e mais: 10 jogos que você não pode perder na Data Fifa

• Coritiba: Jorginho lamenta pior primeiro tempo, mas confia: “Estamos no caminho”