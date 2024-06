Rajadas de vento atingem o Paraná

Alto contraste

Veja quais regiões do Paraná estão em alerta para rajadas de vento de 70 km/h

O ClimaTempo emitiu um alerta para rajadas de vento de até 70 km/h nesta sexta-feira (28) no Paraná. Além disso, uma forte frente fria se aproxima do estado e deve derrubar ainda mais as temperaturas no fim de semana.

