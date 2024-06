Rajadas de vento no Paraná: alerta para ventos de até 70 km/h

Ric |Do R7

Rajadas de vento de 70 km/h atingem o Paraná; veja áreas afetadas

O Paraná está em alerta para rajadas de vento de até 70 km/h nesta sexta-feira (28). Além disso, uma forte frente fria se aproxima do estado e deve derrubar ainda mais as temperaturas no fim de semana.

