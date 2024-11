Rapidinha inusitada causa alagamento em estação de trem na Austrália Um casal paralisou parte do sistema ferroviário de Melbourne, na Austrália, na última semana, ao tentar dar uma “rapidinha”. Um […]... Ric|Do R7 18/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal inunda estação de trem após ‘rapidinha’ dar errado

Um casal paralisou parte do sistema ferroviário de Melbourne, na Austrália, na última semana, ao tentar dar uma “rapidinha”. Um homem e uma mulher, com o libido nas alturas, esconderam-se debaixo de uma escada em uma estação de trem para uma relação sexual rápida, mas quase provocaram uma tragédia. Afinal, eles danificaram um cano de água e o sistema de sprinklers de incêndio, gerando uma inundação no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Casal inunda estação de trem após ‘rapidinha’ dar errado

• Vítima de acidente com lancha era fundador de tanoaria em Santa Catarina

• PF apreende eletrônicos contrabandeados escondidos em embalagens de alimentos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.