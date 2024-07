Rapper americana é morta a tiros durante encontro com fãs A rapper americana Alliauna Green, conhecida como Tan DaGod, foi morta a tiros, no último sábado (20), durante um encontro com fãs... Ric|Do R7 22/07/2024 - 20h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h43 ) ‌



Rapper americana é morta a tiros durante encontro com fãs

A rapper americana Alliauna Green, conhecida como Tan DaGod, foi morta a tiros, no último sábado (20), durante um encontro com fãs. A artista teria publicado a data e o local do evento, uma loja de produtos de beleza em Oakland, na Califórnia, dias antes.

