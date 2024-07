Ratinho Jr: O Novo Favorito nas Pesquisas Presidenciais? O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (30) destaca uma pesquisa realizada pelo Instituto... Ric|Do R7 30/07/2024 - 07h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 07h33 ) ‌



Jornal da Manhã mostra pesquisa com Ratinho Jr à frente de presidenciais tradicionais

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (30) destaca uma pesquisa realizada pelo Instituto Panará Pesquisas divulgada nesta segunda (29). Conforme os dados do levantamento, o governador do Paraná, Ratinho Jr, aparece à frente de presidenciais tradicionais em uma futura disputa pela presidência do país.

