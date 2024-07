Ratinho Jr volta de férias e reassume Palácio Iguaçu O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (16) destaca o fim do período de férias do governador Ratinho Jr. Nesta...

Jornal da Manhã destaca articulações políticas após fim das férias de Ratinho Jr Jose Fernando Ogura

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (16) destaca o fim do período de férias do governador Ratinho Jr. Nesta quarta-feira (17), o governador reassume o Palácio Iguaçu e deve intensificar as articulações políticas visando as eleições de outubro.

