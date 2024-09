Ratinho propõe recompensa para denúncias de crimes O programa visa recompensar o cidadão que denunciar algum crime. Segundo o governador, a ação é parecida com o que acontecia no velho... Ric|Do R7 03/09/2024 - 17h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h21 ) ‌



Ratinho quer programa de recompensa estilo velho oeste para captura de suspeitos

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, esclareceu nesta terça-feira (3), o andamento do projeto de lei que permite o Estado pagar uma recompensa em dinheiro para o cidadão que denunciar algum crime. Durante a fala, o governador comparou a ação com o que acontecia no velho oeste. “O que estamos fazendo agora é ter uma remuneração, que não é muito diferente daquilo que o velho oeste fazia […] mas agora vamos implementar isso de forma legal”, disse Ratinho.

