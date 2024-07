Rayssa Leal Brilha Novamente e Conquista Bronze nas Olimpíadas Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. A skatista de 16 anos, que havia sido... Ric|Do R7 28/07/2024 - 13h52 (Atualizado em 28/07/2024 - 13h52 ) ‌



Olimpíadas: Rayssa Leal é bronze no skate e garante medalha para o Brasil

Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. A skatista de 16 anos, que havia sido prata em Tóquio no Skate Street, ficou no terceiro lugar neste domingo (28) e colocou seu nome na história do esporte mais uma vez.

