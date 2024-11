Reals é autorizada e Coritiba pode estampar marca na camisa Patrocinadora master do Coritiba, a Reals entrou na lista de bets autorizadas a operar no Brasil. Com isso, o Coxa […] O post Patrocinadora... Ric|Do R7 17/10/2024 - 11h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Patrocinadora master do Coritiba é incluída em lista de bets autorizadas

Patrocinadora master do Coritiba, a Reals entrou na lista de bets autorizadas a operar no Brasil. Com isso, o Coxa pode voltar a estampar a marca da Reals em sua camisa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Patrocinadora master do Coritiba é incluída em lista de bets autorizadas

• Policial vítima de acidente deixa filho pequeno: “Um verdadeiro irmão”

• Casal é preso suspeito de falsificar medicamentos para tratamentos estéticos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.