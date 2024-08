Rebeca Andrade Brilha e Conquista Ouro no Solo em Paris 2024 A ginasta Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista de Olimpíadas da história do Brasil nesta segunda-feira... Ric|Do R7 05/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h06 ) ‌



Rebeca Andrade é ouro no Solo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A ginasta Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista de Olimpíadas da história do Brasil nesta segunda-feira (5). A estrela da Ginástica Artística brasileira subiu no pódio do Solo, ficando com o primeiro lugar.

