Rebeca Andrade Enfrenta Impostos Altos Após Sucesso Olímpico

Rebeca Andrade terá que pagar mais de R$ 220 mil em impostos por medalhas

A maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade, levou mais quatro pódios, sendo um ouro, duas pratas e um bronze, nas Olimpíadas de Paris-2024. Com a excelente campanha, a atleta ganhou uma premiação máxima de R$ 826 mil, no entanto, ela deve ser taxada em 27,5% pela Receita Federal.

