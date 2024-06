Receita Federal faz grande apreensão de cocaína no Porto de Paranaguá Mais de 100 kg de cocaína acabaram apreendidos pela Receita Federal na manhã desta segunda-feira (24), no Porto de Paranaguá, no...

Mais de 100 kg de cocaína acabaram apreendidos pela Receita Federal na manhã desta segunda-feira (24), no Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná. Os pacotes da droga foram encontrados em dois contêineres que tinham como destino a África do Sul e a Líbia.

