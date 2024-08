Reciclagem de Agrotóxicos: Um Passo Sustentável em Maringá Em Maringá, uma associação ajuda os agricultores na hora do descarte de embalagens de agrotóxicos. Nesse ano, o objetivo é recolher... Ric|Do R7 25/08/2024 - 11h20 (Atualizado em 25/08/2024 - 11h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Destinação embalagens agrotóxicos

Em Maringá, uma associação ajuda os agricultores na hora do descarte de embalagens de agrotóxicos. Nesse ano, o objetivo é recolher e destinar mais de 1800 toneladas de plástico, com as embalagens sendo prensadas e enviadas para reciclagem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Policial é esfaqueado ao tentar separar briga em bar no Paraná

• Reportagem do RIC Rural que ganhou o prêmio Ocepar

• Marketing rural em debate