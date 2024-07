Recupere seu sorriso em um dia com implantes dentários e próteses

‌



A+

A-

Recupere seu sorriso em um dia: Implantes dentários e próteses de forma rápida e eficaz

Quem perdeu um ou mais dentes e quer voltar a ter um sorriso completo geralmente procura por uma solução permanente e um tratamento que não seja demorado. Recuperar a função total da boca para alimentação e fala e reconquistar a autoestima de um sorriso bonito são as principais preocupações daqueles que enfrentam a perda dentária. Há quase 25 anos, a técnica de implante com carga imediata foi popularizada pela indústria paranaense Neodent, atualmente líder no segmento de implantodontia no país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Recupere seu sorriso em um dia: Implantes dentários e próteses de forma rápida e eficaz

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 16/07/2024

• Câmera flagra agressão de motorista contra mulher após acidente no PR; vídeo