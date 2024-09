Reflexão sobre saúde mental em Curitiba no Setembro Amarelo Em apoio à campanha Setembro Amarelo, que promove a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, o psicólogo, professor, […] O post... Ric|Do R7 12/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h41 ) ‌



Palestra gratuita de Leonardo Abrahão e Elisângela Passos sobre saúde mental no Setembro Amarelo em Curitiba

Em apoio à campanha Setembro Amarelo, que promove a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, o psicólogo, professor, palestrante e escritor Leonardo Abrahão e psicóloga e escritora Elisângela Passos, conduzirão uma reflexão com o tema “Saúde mental enquanto há tempo!”, no dia 23 de setembro, às 19h, no campus da Unibrasil, em Curitiba. O evento integra a programação do mês de conscientização e incentivo ao cuidado com a saúde mental. A entrada é gratuita.

