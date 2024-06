Ric |Do R7

Reforço do Paraná Clube, Lucas Vieira fala sobre expectativas de estreia Novo reforço do Paraná Clube, o atacante foi apresentado nesta quinta-feira (27), no CT Ninho da Gralha, e falou sobre a expectativa...

Reforço do Paraná Clube, Lucas Vieira analisa desafio: “Não pensei duas vezes”

Novo reforço do Paraná Clube, o atacante foi apresentado nesta quinta-feira (27), no CT Ninho da Gralha, e falou sobre a expectativa de estrear com a camisa tricolor.

