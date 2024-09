Reforços chegam e Seleção Brasileira treina em Curitiba A Seleção Brasileira ganhou reforços e treinou com o grupo completo pela primeira vez em Curitiba. O técnico Dorival Júnior […] O post... Ric|Do R7 03/09/2024 - 16h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 16h21 ) ‌



Seleção Brasileira ganha reforços e treina com grupo completo em Curitiba

A Seleção Brasileira ganhou reforços e treinou com o grupo completo pela primeira vez em Curitiba. O técnico Dorival Júnior comandou a atividade na tarde desta terça-feira (3), no CT do Caju – centro de treinamento do Athletico.

