Reforma tributária: mudanças no ICMS e impacto nos estados O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a principal fonte de arrecadação de dinheiro nas prefeituras e também... Ric|Do R7 19/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 16h03 )



Impacto da reforma tributária nos estados é destaque no RIC Notícias Opinião

O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a principal fonte de arrecadação de dinheiro nas prefeituras e também nos estados. Com a reforma tributária, ele deixará de existir, dando lugar ao Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS). Essa mudança atinge diretamente os 26 estados do Brasil e também o Distrito Federal. Esse será um dos assuntos do RIC Notícias Opinião desta sexta-feira (19).

