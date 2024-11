Reginaldo Nascimento é o convidado especial do Bate Pronto Paraná O Bate Pronto Paraná desta terça-feira (15), recebe o ídolo do Coritiba, Reginaldo Nascimento. O ex-jogador conta sobre sua trajetória... Ric|Do R7 15/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h28 ) twitter

Reginaldo Nascimento participa ao vivo do Bate Pronto Paraná

O Bate Pronto Paraná desta terça-feira (15) recebe Reginaldo Nascimento, ex-jogador e ídolo do Coritiba, para falar sobre seus momentos inesquecíveis com a camisa do Coxa e comentar o atual momento do clube.

