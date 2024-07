Regiões do Paraná em alerta: previsão de chuva nesta terça-feira (16) A passagem de uma frente fria pelo Paraná se aproxima do fim nesta terça-feira (16), conforme dados do Simepar. Algumas regiões do...

Paraná tem previsão de chuva nesta terça (16); veja cidades em alerta Geraldo Bubniak

A passagem de uma frente fria pelo Paraná se aproxima do fim nesta terça-feira (16), conforme dados do Simepar. Algumas regiões do estado podem registrar chuvas ao longo do dia, mas a previsão é que o tempo comece a abrir a partir desta quarta-feira (17). Nas cidades mais ao norte, a expectativa é de sol já para esta tarde de terça.

