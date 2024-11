Regulamentação das redes sociais é tema do Ponto de Vista; acompanhe Regulamentação das redes sociais é tema do Ponto de Vista; acompanhe Ric|Do R7 18/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Regulamentação das redes sociais

No “Ponto de Vista” desta segunda-feira (18), Rafaela Moron conversa com a advogada de direito digital Camila Camargo e o doutor em ciências da comunicação Clóvis Teixeira Filho sobre redes sociais e se elas devem ter maior regulamentação no Brasil?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Loja, da esposa de juiz de Maringá, é alvo de tiro; marido de influenciadora é preso pelo crime

Jovem morre atropelada após tirar fotos na janela de um carro em movimento

Pesquisa contratada pela Seed aponta 75% de aprovação no Parceiro da Escola