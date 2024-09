Relatório revela falha em motor de avião que caiu em Vinhedo O Cenipa divulgou na tarde desta sexta-feira (6) o relatório preliminar da queda do Avião, da companhia aérea Voepass, em Vinhedo,... Ric|Do R7 06/09/2024 - 20h10 (Atualizado em 06/09/2024 - 20h10 ) ‌



Pack de motor de avião que caiu em Vinhedo não estava funcionando, diz Cenipa

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou na tarde desta sexta-feira (6) o relatório preliminar da queda do vião, da companhia aérea Voepass, em Vinhedo, no Interior de São Paulo. Na coletiva, o investigador disse que o pack do motor esquerdo estava inoperante.

