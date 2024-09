Relembre os memes icônicos de Gretchen em A Fazenda A Fazenda 16 estreia em setembro na RECORD TV e alguns nomes sempre serão lembrados como referências quando se fala […] O post A Fazenda... Ric|Do R7 03/09/2024 - 17h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Fazenda: os melhores memes de Gretchen no reality; relembre

A Fazenda 16 estreia em setembro na RECORD TV e alguns nomes sempre serão lembrados como referências quando se fala no reality. Entre eles, está o de Gretchen, a dançarina que ganhou (ainda mais!) o Brasil com suas reações e postura dentro do programa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Fazenda: os melhores memes de Gretchen no reality; relembre

• Paralimpíadas (04/09/2024): veja agenda e horário de provas nesta quarta-feira

• Ratinho quer programa de recompensa estilo velho oeste para captura de suspeitos