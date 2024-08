Relembre os Momentos Marcantes de A Fazenda 4! Participantes memoráveis, expulsão de participante e até beijos marcaram A Fazenda 4. Exibida em 2011, a... Ric|Do R7 20/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h31 ) ‌



A Fazenda 4 teve expulsão, brigas e vitória de Joana Machado; relembre

Participantes memoráveis, expulsão de participante e até beijos marcaram A Fazenda 4. Exibida em 2011, a quarta temporada do reality da RECORD TV segue na mente dos fãs do programa – que ganha sua 16ª edição no dia 16 de setembro.

