Relembre os Momentos Polêmicos de A Fazenda 8 A Fazenda 8 ficou marcada por momentos de tensão e polêmicas que envolveram desistências, brigas e um campeão... Ric|Do R7 28/08/2024 - 07h20 (Atualizado em 28/08/2024 - 07h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Fazenda 8 teve Mara Maravilha, desistência e campeão polêmico; relembre

A Fazenda 8 ficou marcada por momentos de tensão e polêmicas que envolveram desistências, brigas e um campeão controverso. O ator Douglas Sampaio, com apenas 22 anos na época, protagonizou alguns dos episódios mais intensos do reality show da RECORD TV, que resultaram em discussões acaloradas, pedidos de expulsão e, surpreendentemente, sua vitória ao final do programa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Fazenda 8 teve Mara Maravilha, desistência e campeão polêmico; relembre

• RIC Notícias Manhã repercute caso de homem que tentou atropelar ex e cunhada

• Previsão do tempo para Curitiba hoje (28/08/2024), segundo o Climatempo