Repercussão da saída de Eliana do SBT agita a Hora da Venenosa A Hora da Venenosa desta terça-feira (25), exibirá os detalhes sobre a saída da apresentadora Eliana do SBT. Além disso, os apresentadores...

Eliana sai do SBT e gera repercussão na mídia; veja os detalhes na Hora da Venenosa Caroline de Souza Machado

A Hora da Venenosa desta terça-feira (25), exibirá os detalhes sobre a saída da apresentadora Eliana do SBT. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão falar sobre um jogador bilionário, disse que não vai dar herança aos filhos, o posicionamento do cantor Nego do Borel sobre a briga com Luís Otávio; confira todos os destaques do programa!

